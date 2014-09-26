В Лисичанську чиновники хотіли продати ліки з гуманітарної допомоги

Як повідомили Еспресо.TV з посиланням на управдіння МВС в Луганській області. В повідомленні йдеться, що в місті Лисичанськ працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) в ході проведення оперативно-розшукових заходів в одному з гаражів виявили та вилучили різноманітні медичні препарати на суму понад 200 тис. грн.

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Як повідомив начальник Департаменту ДСБЕЗ Василь Пісний, вказані ліки являютьсягуманітарною допомогою, що надавалася міською і обласною громадськими організаціями «Червоний хрест» та були викрадені посадовцями управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради та завгоспом однієї з міських лікарень.

З метою реалізації вказаних медпрепаратів правопорушники вивезли їх з лікарні та переховували в одному з гаражів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Ця стаття передбачає покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.