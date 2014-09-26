Після загибелі Гусіна на столичному автодромі "Чайка" закрили трасу для мотоциклістів (відео)

Після трагічної загибелі Андрія Гусіна на столичному автодромі "Чайка" закрили трасу для мотоциклістів.

Відомий футболіст під час свого останнього тренування виїхав на непідготовлений трек. Розганятися на ньому було вкрай небезпечно, йдеться у сюжеті ТСН.

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На одному з найскладніших поворотів траси Андрій Гусін, як і слід було, пригальмував. Та щось йому завадило.

Після трагедії навіть професійних мотогонщиків на трек не пускають. Зараз вони тренуються на картинговій трасі.

Про недоліки "Чайки" спортсмени завжди знали, але іншого вибору не було.

Професійний автогонець Сергій Чуканов, який проїхав уже близько 5 десятків трас по всьому світі, погодився показати небезпечні місця "Чайки" на машині.

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Щоб автодром бодай якось відповідав вимогам безпеки, у поворотах викладають автомобільні покришки. Вони мали б бути і під час тренувань Гусіна.

Адміністрація вже зробила одну зону безпеки. Навезли грунту, коли в місті бурили тунель для метро. На найбільш небезпечному повороті почали встановлювати новий відбійник. Але для безпеки мотоциклістів цього поки що замало.