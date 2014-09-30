Ситуація на Луганщині ускладнилася: бойовики активно обстрілюють сили АТО, є поранені

За вчорашню добу, 29 вересня, оперативна ситуація в Луганській області ускладнилася.

Про це повідомляється на офіційному сайті голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

Читайте такожУ "ЛНР" почався конфлікт: одного з лідерів бойовиків звинувачують у зв'язку з Києвом - Тимчук

З 21.45 до 23.15 з боку підконтрольного бойовикам с.Хороше Слов’яносербського району була спроба штурму блокпосту Нацгвардії. Спочатку вівся обстріл, після якого в наступ пішли три танки з живою силою бойовиків. Вогнем у відповідь із великокаліберної зброї штурм відбито, два танки пошкоджені, але змогли відступити. В результаті бою один нацгвардієць поранений, також вогнепальні поранення ніг отримав співробітник 21-го окремого батальйону Криворізької міліції. Обидва госпіталізовані.

З 17-ї до 19-ї години в с.Троїцьке Попаснянського району з боку підконтрольних "ЛНР" населених пунктів (половина Попаснянського району контролює Україна, половину — так звана "ЛНР") було здійснено обстріл із міномета, а потім системи “Град”. Пошкоджено школу, котельню, інші підсобні приміщення навчального закладу, а також шість приватних будинків. Поранення отримала місцева мешканка, зараз вона знаходиться в лікарні. Дітей та педагогів у школі не було.

З боку "ЛНР" працює снайпер, який здійснив кілька обстрілів м.Щастя і ТЕС. Жертв немає, вилучені кулі зі снайперської гвинтівки іноземного виробництва, яка пробиває будь-який бронежилет навиліт.

Читайте такожЛуганчани продовжують виживати в критичних умовах

Тяжких злочинів на території області за минулу добу не зафіксовано. Громадяни з території, підконтрольної терористичній організації "ЛНР" і далі звертаються в органи міліції на підконтрольній Україні території із заявами про скоєні відносно них бойовиками важкі злочини - розбійні напади, мародерства, викрадення автомобілів та майна.

Луганська ОДА констатує, що місія ОБСЄ, яка має контролювати дотримання домовленостей про припинення вогню, на жаль, самоусунулася від своїх обов’язків. А наші спецслужби, які мали би попереджувати про підготовку артилерійських та мінометних обстрілів, мовчать. У другу світову війну про загрозу бомбардувань та обстрілів заздалегідь попереджували з допомогою сирен. Тепер про це стає відомо по факту падіння мін та снарядів на підконтрольну Україні територію.