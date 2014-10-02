За добу російські війська та бойовики намагалися 4 рази взяти штурмом аеропорт в Донецьку

08:38, 02 жовтня 2014
Суспільство
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О 6 годині ранку почався новий масований наступ на позиції українських військ, які базуються в аеропорту Донецька.

REUTERS

За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів бойовиками позицій українських військ. Обстріл вівся з танків, мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ і стрілецької зброї.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"4 рази російсько-терористичні війська намагалися штурмувати аеропорт "Донецьк". Всі атаки відбиті, противник поніс суттєві втрати", - пише він.

О 6.00 почався новий масований наступ на позиції українських військ, які базуються в аеропорту Донецька.

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Обстрілу зазнали позиції військ:

- 6 разів - опорний пункт біля н.п. Нікішино;

- 4 рази - позиції біля н.п. Рідкодуб;

- 3 рази зазнали вогневого удару підрозділи біля н.п. Тоненьке.

По 2 рази обстріляні позиції сил АТО біля Авдіївки, Красногорівки, Малоорлівки, кургану Гостра Могила.

Також обстріляні блокпости та опорні пункти українських військ поблизу н.п. Щастя, Піски, Попасна, Оленівка.

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