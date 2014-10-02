Під Слов'янськом виявили братську могилу
09:51, 02 жовтня 2014Суспільство
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В районі міста Миколаївка Слов'янського району Донецької області виявили братську могилу.
REUTERS
Про це повідомляє Slavgorod.com.ua. Як зазначається в повідомленні, в могилі виявили 3 тіла - жінки і 2-х чоловіків.
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За попередніми даними, при первинному огляді трупів було встановлено, що у них вогнепальні або осколкові поранення.
В даний час призначена експертиза на встановлення точної причини смерті і вилучений біологічний матеріал, який направлений на генно-молекулярну експертизу.
Дані факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань по ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").
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