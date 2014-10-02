В Україні вводиться єдиний облік переселенців з Криму та зони АТО

Як повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова, "постанову про запровадження такого обліку розроблено з метою одержання достовірної інформації про категорії, потреби і кількость переміщених осіб в цілому по Україні".

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За її словами, Мінсоцполітики створить і буде вести єдину інформаційну базу даних взятих на облік внутрішньо переміщених осібз тимчасово окупованої території і районів проведення АТО.

Передбачається, що переселенцям з Криму та зони АТО будуть видаватися довідки про взяття на облік. Для їх отримання переміщеним особам, які досягли 18-річного віку, необхідно буде звернутися особисто або через законного представника із заявою та копією паспорта в органи соціального захисту населення за місцем перебування.

Така довідка буде видаватися в день подачі заяви безоплатно, за встановленою формою.

У разі відсутності документа, що посвідчує особу, переселенець повідомляє про це територіальні підрозділи Державної міграційної служби, які в одноденний термін видають тимчасове посвідчення.

При цьому спрощена процедура отримання довідок для осіб, які проживають в місцях масового (скупченість) поселення: пропонується здійснювати прийняття заяв та видачу довідок уповноваженими на це особами з виїздом на місця їх проживання.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день за даними Міжвідомчого штабу по соцзабезпеченню переселенців, загальна кількість внутрішньо переміщенихосіб в Україні становить 375 тис. 792.