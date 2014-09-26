12 тис. переселенців проживають у будинках, непристосованих до зимового періоду - ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України, керівник Міжвідомчого координаційного штабу Василь Стоєцький сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, уряд здійснює підготовку приміщень для подальшого проживання у них внутрішньо переміщених осіб в осінньо-зимовий період.

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«До початку опалювального сезону підлягають переселенню 12 тисяч людей, які наразі проживають у будинках, непристосованих для холодної пори року», - заявив Стоєцький.

«Регіональними штабами спільно з місцевими органами влади визначено 1 тис. 379 об’єктів для можливого розміщення у них 18 тис. осіб», - додав він.