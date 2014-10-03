Суд постановив примусово доставити в суд екс-командира "Беркута"

Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва, задовольнивши клопотання прокуратури.

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У рішенні суду йдеться, що у суду відсутні дані про те, де в даний час знаходиться Дмитро Садовник і чому він не з'явився в суд. Також ніяких даних з цього приводу не надав його захисник. Отже, суд постановив здійснити примусовий привід підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід з взяття під варту на домашній арешт Дмитру Садовнику, який підозрюється в розстрілі 39 учасників акції протесту на вул. Інститутській у центрі Києва в лютому цього року.