Суд постановив примусово доставити в суд екс-командира "Беркута"
15:50, 03 жовтня 2014Суспільство
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Колишній командир роти спецпризначення полку міліції особливого призначення "Беркут" Дмитро Садовник буде примусово доставлений в зал суду сьогодні о 17.00.
Спіробітника "Беркута" примусово приведуть в суд / фото УНІАН
Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва, задовольнивши клопотання прокуратури.
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У рішенні суду йдеться, що у суду відсутні дані про те, де в даний час знаходиться Дмитро Садовник і чому він не з'явився в суд. Також ніяких даних з цього приводу не надав його захисник. Отже, суд постановив здійснити примусовий привід підозрюваного.
Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід з взяття під варту на домашній арешт Дмитру Садовнику, який підозрюється в розстрілі 39 учасників акції протесту на вул. Інститутській у центрі Києва в лютому цього року.
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