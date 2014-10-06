Близько 5 мільйонів українців працюють нелегально - Фіскальна служба

Про це повідомив голова Державної фіскальної служби (ДФС) Ігор Білоус на сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Близько 5 мільйонів працевлаштованих українців не оформлено офіційно. Це означає, що роботодавці не дотримуються норм податкового законодавства і ухиляються від сплати податків. Тому працівники не забезпечені жодними соціальними гарантіями», - повідомив Білоус.

Читайте такожФіскальна служба пропонує ввести разову амністію доходів українцівГолова служби вважає, що саме такі роботодавці «підривають економіку».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, кількість населення України на тлі анексії Криму, а також військового конфлікту на сході країни, опустилася нижче за липневий показник у 43 млн. людей і станом на 1 серпня становила 42 млн. 981 тис. 850 людей. При цьому економічно активне населення у віці від 15 до 70 років в Україні в першому півріччі 2014 року становило 20,2 млн. чоловік.