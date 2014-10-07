У Макіївці відновлено енергопостачання міста - ДТЕК



Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.

У повідомленні наголошується, що сьогодні співробітники Макіївського РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК) змогли повністю відновити енергопостачання всіх районів Макіївки, знеструмлених 23-24 вересня через шквальний вітер.

Тоді за одну добу було пошкоджено 126 трансформаторних підстанцій. Особливо постраждали Кіровський і Гірницький райони міста Макіївки.

Також енергетики змогли відновити велику частину обладнання, пошкодженого в Макіївці через артобстріли, що почалися 18 серпня. Велика кількість знеструмлень внаслідок бойових дій була в Радянському районі міста. Без електроенергії в Макіївці жили 8 тис жителів.

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На сьогодні з 30 пошкоджених підстанцій відновлено 26. Знеструмленими залишаються тільки селища Нижня Кринка та Нижній Комунар в Радянському районі, де проживає близько тисячі осіб, і досі йдуть бої.

За словами начальника Макіївського РЕЗ Олександра Маншилина, енергетики «використовували кожен день, коли не було обстрілу, для того, щоб відновити пошкоджене обладнання».

«Електропостачання 15 сіл і селищ, які є частиною Радянського і Гірницького районів Макіївки, ми відновили. Але з початку бойових дій біля селищ Нижня Кринка та Нижній Комунар енергетики не могли не те що відремонтувати, але навіть оглянути пошкоджене обладнання. Міст через річку Нижня Кринка - єдина можливість дістатися до пошкоджених ліній - був підірваний і проїзд спецтехніки став неможливий, артобстріли не припинялися,- розповів Маншилін, - Вперше ми виїхали для огляду лише 1 жовтня. Територія навколо замінована, видно снаряди, що не розірвалися. Там, де сапери розмінували під'їзди до об'єктів, ми вже почали ремонт ліній електропередачі».