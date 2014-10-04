Бойовики обстріляли два катери прикордонників під Маріуполем

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"Два катери берегової охорони Державної прикордонної служби, що рухались на відстані кількох кілометрів від берегової лінії, було обстріляно з мінометів на ділянці між Широкиним та Безіменним. Вогневі позиції мінометників знаходились на території, що підконтрольна бойовикам", - йдеться в повідомленні.

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