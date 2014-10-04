Бойовики обстріляли два катери прикордонників під Маріуполем
20:28, 04 жовтня 2014Політика
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Сьогодні на ділянці між Широкиним та Безіменним Новоазовського району під Маріуполем на Донеччині бойовики обстріляли два катери берегової охорони Державної прикордонної служби України.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
"Два катери берегової охорони Державної прикордонної служби, що рухались на відстані кількох кілометрів від берегової лінії, було обстріляно з мінометів на ділянці між Широкиним та Безіменним. Вогневі позиції мінометників знаходились на території, що підконтрольна бойовикам", - йдеться в повідомленні.
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