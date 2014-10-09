В Кабміні заявили, що переселенці будуватимуть "Стіну"

Міністр соціальної політики України Людмила Денісова повідомила, що уряд планує залучати переселенців для робіт із облаштування українсько-російського кордону у рамках проекту «Стіна». Міністр заявила, що це будівництво створить багато нових робочих місць, передає "Радіо Свобода".

Державна служба з надзвичайних ситуацій зареєструвала близько 344 тисяч внутрішніх переселенців по всій Україні станом на 1 жовтня. Служба зайнятості готова запропонувати переселенцям зі сходу України і Криму 50 тисяч вакансій.

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5 вересня український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». За попередніми оцінками Держприкордонслужби, для виконання проекту потрібно п’ять – сім місяців.

За словами прем’єра Арсенія Яценюка, для будівництва залучать 66 мільйонів євро.