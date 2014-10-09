Експедитор Житомирського автодору підірвався на міні в Донецькій області - міліція
Експедитор Житомирської служби автомобільних доріг, проїжджаючи ґрунтовою дорогою в Донецькій області, підірвався на міні.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в Селидівський міськвідділ міліції надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них з чисельними травмами доставлено 49-річного експедитора Житомирського автодору.
Читайте такожУ Луганській області неповнолітній хлопець підірвався на снаряді від РПГ-7
Чоловік отримав тілесні ушкодження біля села Карлівка Мар'їнського району Донецької області на грунтовій дорозі при наїзді автомобіля «КамАЗ» на міну.
Зараз за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією - ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) КК України.