Експедитор Житомирського автодору підірвався на міні в Донецькій області - міліція

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в Селидівський міськвідділ міліції надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них з чисельними травмами доставлено 49-річного експедитора Житомирського автодору.

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Чоловік отримав тілесні ушкодження біля села Карлівка Мар'їнського району Донецької області на грунтовій дорозі при наїзді автомобіля «КамАЗ» на міну.

Зараз за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією - ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) КК України.