Бойовики незадоволені Кремлем, який не хоче активно впроваджувати рубль в окупованому Донбасі

Представники керівництва терористичної організації "ЛНР" висловлюють претензії до керівництва Росії з приводу його небажання активно впроваджувати російський рубль замість української гривні в обіг на окупованих територіях на Донбасі.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Раніше керівництво "ЛНР" неодноразово зверталося до Кремля з вимогою вирішити цю проблему, однак постійно отримувала відмову від Центробанку РФ. За версією керівництва "ЛНР", причиною цього є боязнь фінансових установ РФ отримати нові санкції з боку Заходу в банківській сфері", - пише він.

У той же час, на територіях, підконтрольних бойовикам, частина працюючих громадян отримують зарплату в рублях, однак для реалізації цієї валюти вони в основному виїжджають на територію РФ.