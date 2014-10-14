Польща ускладнила видачу українцям Шенгенських бізнес-віз

Починаючи з 15 жовтня 2014 року Польща змінює правила прийому документів на короткострокову Шенгенську візу.

Про це повідомляє польський візовий центр. Згідно з повідомленням, українські заявники мають подавати додаткові документи: - довідка з роботи, - виписка з банку - бронювання готелю або гарантійний лист приймаючої сторони Читайте такожМЗС: ЄС введе безвізовий режим з Україною не раніше травня 2015 рокуНагадаємо, до Шенгенських країн належать Австрія, Бельгія , Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія , Словаччина, Словенія, Швеція та Швейцарія.

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