Польща ускладнила видачу українцям Шенгенських бізнес-віз
17:26, 14 жовтня 2014Суспільство
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Починаючи з 15 жовтня 2014 року Польща змінює правила прийому документів на короткострокову Шенгенську візу.
Українцям ускладнили отримання віз / visittoukraine.com
Про це повідомляє польський візовий центр.
Згідно з повідомленням, українські заявники мають подавати додаткові документи:
- довідка з роботи,
- виписка з банку
- бронювання готелю або гарантійний лист приймаючої сторони
Читайте такожМЗС: ЄС введе безвізовий режим з Україною не раніше травня 2015 рокуНагадаємо, до Шенгенських країн належать Австрія, Бельгія , Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія , Словаччина, Словенія, Швеція та Швейцарія.
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