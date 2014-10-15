Україна вже відгородилася від Росії 80 кілометрами протитанкового рову

Як передає кореспондент УНІАН, про це на пункті пропуску “Гоптівка” у Харківській області повідомив журналістам заступник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Москаленко.

“На ділянці Східного регіонального управління викопано 80 кілометрів цього рову”, - зазначив він. За даними Москаленка, на ділянці Харківського прикордонного загону викопано 42 кілометри протитанкового рову.

Він зазначив, що значна протяжність протитанкового рову була викопана на території Донецької та Луганської областей, однак зараз ці регіони контролюються сепаратистами.

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Москаленко висловив переконання, що протягом року подібний протитанковий рів буде викопаний на всій протяжності державного кордону, що лежить в зоні відповідальності Харківського прикордонного загону (315,5 кілометрів).

Заступник начальника управління зауважив, що на всій протяжності державного кордону вже обладнані контрольно-слідові смуги, на ділянках, де немає великого протитанкового рову шириною не менше 3 метрів, є невеликий рів.

Він додав, що російські прикордонники ставляться нейтрально до облаштування лінії державного кордону з української сторони.