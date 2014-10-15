У Маріуполі провели мітинг-реквієм за загиблими у Сартані: про обстріл важко згадувати навіть чоловікам

На центральній площі Маріуполя пройшов мітинг-реквієм за загиблими у Сартані

Вшанувати пам'ять 7 людей, які під час жалобної церемонії загинули від снарядів бойовиків, прийшли понад тисяча мешканців. Запалювали свічки, приносили квіти. Було дуже багато української символіки, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

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Привернути увагу всього світу до конфлікту на сході, щоб його якомога скоріше припинити та стримати агресорів, - ще одна мета маріупольців, які сьогодні зібралися на мітинг-реквієм.

Життю 18 односельців, що також дістали поранення під час обстрілу, вже нічого не загрожує, кажуть лікарі. 5 із них у важкому стані перевезли до лікарень Маріуполя і вже прооперували. Згадувати про пережите важко навіть чоловікам.

Всі необхідні медикаменти привезли волонтери. Міська влада пообіцяла, що всі витрати на лікування беруть на себе. В мерії також пообіцяли, що найближчим часом вирішать питання про надання матеріальної допомоги родинам загиблих та постраждалих. Також є першочерговим завданням відновити електропостачання селищу Сартана, де снаряди пошкодили й електромережу. Крім того, міська влада звернулася і до міжнародних спостерігачів, щоб зафіксували недотримання бойовиками режиму дотримання вогню.

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Вчора під обстрілом терористів у Сартані загинули 7-ро місцевих жителів, ще 18-ро потрапили у лікарню з пораненнями.

Стрільбу по похоронній процесії у селі Сартана під Маріуполем коригували російські безпілотники. Одного бачили українські військові, одразу чого й почався обстріл з важкої артилерії.

Снаряд тоді влучив у натовп людей, які йшли до цвинтаря.

Фотогалерея "Бойовики обстріляли передмістя Маріуполя, загинули сім мирних жителів (18+)"