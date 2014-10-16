Бойовики активізували повітряну розвідку біля Маріуполя
За добу у напрямку Маріуполя зафіксовано 10 безпілотників.
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в Facebook.
«Ніч у Маріуполі й околицях минула спокійно, нападів на блокпости і позиції сил АТО не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.
Проте штаб оборони Маріуполя відзначає, що «тенденція активізації повітряної розвідки незаконними збройними формуваннями зберігається. У маріупольському напрямку робота безпілотників фіксувалася 10 разів».
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За оперативними даними штабу, бойовики здійснюють передислокацію живої сили і техніки. Також продовжується поширення чуток про підготовку наступу у напрямку Дебальцевого, Маріуполя, Авдіївки й інших населених пунктів. Українські силовики контролюють всі вищеназвані напрямки.