Бойовики за добу атакували позиції сил АТО з артилерії і танків понад 50 разів - Тимчук
За добу бойовики тричі намагалися штурмувати аеропорт в Донецьку.
За минулу добу російсько-терористичні війська атакували позиції сил АТО більше 50 разів.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
Експерт заявив, що обстріл вівся з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, танків і стрілецької зброї.
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У тому числі:
- 8 разів був обстріляний блокпост поблизу н.п. Сміливе;
- 6 разів наносилися вогневі удари по позиціях наших військ в районі н.п. Піски;
- 4 рази вівся обстріл околиць Дебальцевого;
- тричі обстріляні позиції українських військ на території аеропорту в Донецьку;
- по 2 рази наносилися удари по позиціях української армії поблизу н.п. Трьохізбенка, Луганськ, Трудівське, Авдіївка, Чорнухине, Новоорлівка, Троїцьке.