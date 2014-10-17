Бойовики за добу атакували позиції сил АТО з артилерії і танків понад 50 разів - Тимчук

08:13, 17 жовтня 2014
Суспільство
0 0

За добу бойовики тричі намагалися штурмувати аеропорт в Донецьку.

REUTERS

За минулу добу російсько-терористичні війська атакували позиції сил АТО більше 50 разів.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Експерт заявив, що обстріл вівся з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, танків і стрілецької зброї.

Читайте такожБойовики обстріляли українські блокпости в районі Смілого, Фрунзе та Донецька

У тому числі:

- 8 разів був обстріляний блокпост поблизу н.п. Сміливе;

- 6 разів наносилися вогневі удари по позиціях наших військ в районі н.п. Піски;

- 4 рази вівся обстріл околиць Дебальцевого;

- тричі обстріляні позиції українських військ на території аеропорту в Донецьку;

- по 2 рази наносилися удари по позиціях української армії поблизу н.п. Трьохізбенка, Луганськ, Трудівське, Авдіївка, Чорнухине, Новоорлівка, Троїцьке.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter