Бойовики за добу атакували позиції сил АТО з артилерії і танків понад 50 разів - Тимчук

За добу бойовики тричі намагалися штурмувати аеропорт в Донецьку.

За минулу добу російсько-терористичні війська атакували позиції сил АТО більше 50 разів. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook. Експерт заявив, що обстріл вівся з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, танків і стрілецької зброї. Читайте такожБойовики обстріляли українські блокпости в районі Смілого, Фрунзе та Донецька У тому числі: - 8 разів був обстріляний блокпост поблизу н.п. Сміливе; - 6 разів наносилися вогневі удари по позиціях наших військ в районі н.п. Піски; - 4 рази вівся обстріл околиць Дебальцевого; - тричі обстріляні позиції українських військ на території аеропорту в Донецьку; - по 2 рази наносилися удари по позиціях української армії поблизу н.п. Трьохізбенка, Луганськ, Трудівське, Авдіївка, Чорнухине, Новоорлівка, Троїцьке.

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