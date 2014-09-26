Переселенці зі сходу повертаються додому, але тільки за речами на зиму

Після відновлення залізничного руху у напрямку Луганську та Костянтинівки Донецької області переселенці зі Сходу почали їхати додому. Більшість переселенців їдуть перевірити стан нерухомості та за речами на зиму.

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Мало хто ризикує повернутися до рідних домівок назажди.