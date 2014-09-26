Переселенці зі сходу повертаються додому, але тільки за речами на зиму

21:41, 26 вересня 2014
Суспільство
0 0

Переселенці зізнаються, що не готові повернутися додому назажди.

REUTERS

Після відновлення залізничного руху у напрямку Луганську та Костянтинівки Донецької області переселенці зі Сходу почали їхати додому. Більшість переселенців їдуть перевірити стан нерухомості та за речами на зиму.

Читайте такожНа Донбас повернулися понад 61 тисяч переселенців

Мало хто ризикує повернутися до рідних домівок назажди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter