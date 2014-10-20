Amnesty International не знайшла доказів масових вбивств на Донбасі

Про це заявила директор представництва Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. "Ми побачили окремі інциденти позасудових страт, які в деяких випадках прирівнюються до воєнних злочинів. Цим порушенням має бути покладено край. Всі випадки, де є грунтовна підозра, повинні ефективно розслідуватися, а винні з обох сторін мають бути притягнуті до відповідальності", – зазначила Тетяна Мазур.

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Крім цього Тетяна Мазур зазначила, що очевидним є те, що деякі з найбільш шокуючих випадків, про які надходили повідомлення, зокрема в російських ЗМІ, були в значній мірі перебільшені.