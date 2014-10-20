СБУ затримала вербувальників, переправлявших в Азію українців на органи
16:48, 20 жовтня 2014Суспільство
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У Києві затримано 2 члени транснаціональної злочинної групи, які вербували людей для незаконної трансплантації органів.
У Києві затримали вербувальників донорів для трансплантації органів / фото УНІАН
Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська. За її словами, члени групи вербували потенційних донорів з малозабезпечених мешканців сільської місцевості і відправляли їх в країни Азії і Латинської Америки для проведення операцій з трансплантації органів.
Встановлено, що протягом чотирьох останніх років з цією метою були переправлені за кордон близько 50 громадян України, Азербайджану, Литви та Росії.
Затриманим висунуто підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинена за попередньою змовою групою осіб").
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