Бойовики спричинили вибух на території донецького заводу, бо хотіли зробити вибухівку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Щодо вчорашнього вибуху, який стався на території захопленого терористами Донецького казенного заводу хімічних виробів, повідомляємо наступне: після захоплення бойовиками даного заводу, на складах якого залишилася значна кількість вибухонебезпечних речовин, терористи намагалися налагодити випуск вибухівки», - сказав Лисенко.

«За оперативними даними та за оцінками експертів-вибухотехніків, вибух на заводі, найвірогідніше, стався з причини недотримання бойовиками вимог технологічного процесу», - підкреслив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня вдень у Донецьку пролунав потужний вибух. Вибухова хвиля прокотилася по всьому місту. За повідомленнями місцевих жителів, у багатьох районах в будинках вибило не лише шибки, а й повністю віконні рами.