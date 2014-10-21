Бойовики спричинили вибух на території донецького заводу, бо хотіли зробити вибухівку
Вибух на території Донецького казенного заводу хімічних виробів 20 жовтня стався внаслідок недотримання бойовиками вимог технологічного процесу під час виготовлення вибухівки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Щодо вчорашнього вибуху, який стався на території захопленого терористами Донецького казенного заводу хімічних виробів, повідомляємо наступне: після захоплення бойовиками даного заводу, на складах якого залишилася значна кількість вибухонебезпечних речовин, терористи намагалися налагодити випуск вибухівки», - сказав Лисенко.
«За оперативними даними та за оцінками експертів-вибухотехніків, вибух на заводі, найвірогідніше, стався з причини недотримання бойовиками вимог технологічного процесу», - підкреслив Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня вдень у Донецьку пролунав потужний вибух. Вибухова хвиля прокотилася по всьому місту. За повідомленнями місцевих жителів, у багатьох районах в будинках вибило не лише шибки, а й повністю віконні рами.