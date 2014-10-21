Синоптики обіцяють, що завтра температура підніметься до +22°

22 жовтня атмосферні фронти обумовлять вночі на крайньому півдні України, а вдень у західних областях помірні та сильні дощі. На решті території суттєві опади малоймовірні, лише на півночі пройдуть невеликі дощі, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря вночі становитиме +7+12 градусів, а протягом дня +7+17, на півдні місцями до +2 + 22 градусів.

У західній частині очікуються дощі, місцями сильні опади. Температура повітря вночі +7+13, вдень +7+15 градусів.

У північних областях пройдуть дощі. Температура повітря вночі +8+13, вдень +10+16 градусів.

У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +9+13 градусів, вдень +11+17 градусів.

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На сході України суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі +7+12, вдень +10+16 градусів.

У південній частині вночі пройдуть дощі, на крайньому півдні місцями сильні опади, вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі +9+14, вдень +14+20 градусів.

У Києві місцями очікуються дощі. Температура повітря вночі +8+11, вдень +12+15 градусів.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12, на заході місцями пориви 15-20 м/с.