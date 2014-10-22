У Криму запроваджено заборону на продаж алкоголю в нічний час

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про обмеження роздрібного продажу алкогольної продукції і слабкоалкогольних напоїв ухвалили депутати так званої «Державної ради Криму» в середу, 22 жовтня.

Зокрема, рішення передбачає заборону роздрібного продажу алкоголю на території півострова в період з 23.00 до 10.00. Заборона почне діяти з 1 січня 2015 року.

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При цьому заборона не поширюватиметься на кримчан, які виробляють продукцію з етиловим спиртом, без мети збуту і для особистого вживання.