Журналістів одного з телеканалів закликали звільнитися, щоб "очистити свої душі".

У Києві біля будівель телеканалів "Наш" та "Інтер" провели акції протесту з вимогою закрити їх слідом за каналами 112, Newsone та Zik, які потрапили під санкції.

Акцію біля "Інтера" анонсував кілька годин тому голова партії "Братство" Дмитро Корчинський на своїй сторінці в Facebook.

Як пише "Страна", акцію біля телеканалу "Наш" провели представники націоналістичних рухів, у тому числі С14 на чолі з Євгеном Карасем.

"На цей раз, на відміну від попереднього, вони з мікрофонами і звуковою апаратурою. Виступають по черзі. Карась запевняє протестувальників, що Віктор Медведчук зовсім скоро купить телеканал", – йдеться в повідомленні.

Карась закликав журналістів телеканалу звільнитися, щоб "очистити свої душі".

Обидві акції швидко закінчилися.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинений у цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Разом з тим телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції у зв'язку з рішенням РНБО, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов підкреслив, що рішення ввести санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" є юридично мотивованим й було прийнято відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну і законну відповідь.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Тарас Козак заявив про покупку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйонів гривень.

У грудні 2018 Козак відзвітував про покупку дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їх вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників Телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО про введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Катерина Шварц