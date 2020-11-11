У Києві активісти вимагають зупинки роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції та звільнення виконувача обов’язків голови ДАБІ Ірини Король, яка проходить підозрюваною у кримінальному провадженні.

У середу, 11 листопада, вони мітингували під стінами Інспекції. Про це повідомили на Facebook-сторінці ГО “Стоп Свавіллю”.

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“Сьогодні зранку активісти нашого ГО “Стоп Свавіллю” влаштували акцію протесту під Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Нас відверто шокувало призначення на посаду виконувача обов'язків голови ДАБІ пані Ірини Король. Адже відомо, що вона - фігурант кримінального провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем посадових осіб ДАБІ, які організували неправомірний механізм з видачі дозвільної документації на будівництво. Причому, ця інформація - тільки верхівка айсберга корупції у інспекції!” - заявили активісти.

Головні вимоги представників ГО - зупинка роботи ДАБІ та звільнення всіх незаконно призначених осіб.

“Тож на мітингу під стінами ДАБІ наші вимоги були прості - вжити заходів задля недопущення корупції в Інспекції, зупинити її роботу, та звільнити всіх незаконно призначених осіб в неіснуючий орган. До того ж, ми наполягаємо на опублікуванні звіту Ліквідаційної комісії ДАБІ у відкритих джерелах. Звіт має містити інформацію про причини звільнення і мотиви призначення посадових осіб ДАБІ під час ліквідації цього центрального органу державної влади”, - наголосили у “Стоп Свавіллю”.

Мітингувальники вимагають також оприлюднення всіх протоколів комісії з надання дозволів ДАБІ за останні 6-7 місяців та документів, які стали підставою для надання дозволів, сертифікатів готовності об'єктів та відмов у наданні зазначених документів.

“Вимагаємо надати доступ громадськості в приміщення ДАБІ під час розгляду питань надання документів дозвільного характеру та розширити інформацію офіційних відповідей з поясненнями причин відмови та обґрунтування надання дозволів, сертифікатів готовності для об'єктів СС-2 та СС-3”, - долали у ГО.

Але головна вимога активістів - звільнення Ірини Король з посади керівника ДАБІ.

“Влада має звільнити Ірину Король з посади керівника ДАБІ, оскільки її прізвище фігурує в матеріалах кримінального провадження по розслідуванню СБУ фактів вчинення корупційних злочинів. Це нонсенс, коли регулювати містобудівну сферу доручають корупціонеру під слідством!” - обурилися у “Стоп Свавіллю”.

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Автор: УНІАН