У п'ятницю, 21 січня, громадські активісти знову вийшли на акцію під стіни офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції в Києві, протестуючи проти можливої передачі відомством майна ринку "Столичний" людям Юрія Іванющенка.

Про це передає кореспондент "РБК-Україна" з місця події.

Як повідомив виданню керівник київського підрозділу ДУК "Правий сектор" Юрій Гуренко, вимоги активістів залишаються незмінними - Мін'юст повинен жорстко відреагувати й припинити захоплення ринку "Столичний" людьми, пов'язаними з "Юрою Єнакієвським", і перестати покривати чиновників офісу протидії рейдерству, що діють в інтересах "бізнесмена-втікача".

Активістам вдалося домогтися, щоб до них вийшли чиновники Міністерства юстиції. Останні повідомили, що сьогодні засідання комісії з питання ринку "Столичний" проводитися не буде, проте воно має відбутися в понеділок, 25 січня.

За словами Юрія Гуренка, представники "Правого сектора" обов'язково повернуться під стіни офісу протидії рейдерству в день засідання і не мають наміру відступати в цьому питанні, адже, за їхніми словами, в руках "Юри Єнакієвського" ринок "Столичний" фактично, стає джерелом фінансування сепаратистів.

"Ми просто так не підемо, адже ми зібралися тут, щоб відновити законність... такий офіс протидії рейдерству нам не потрібен. Нам потрібен закон і порядок.. Якщо потрібно, ми зайдемо і пояснимо їм що таке закон. Кожному з них", - зазначив Гуренко.

Нагадаємо, раніше розпочалася безстрокова акція протесту біля ринку "Столичний". Протестувальники заявили, що ринок належить Юрію Іванющенку ("Єнакієвському"), який фінансує війну на Донбасі.

21 січня під будівлею офісу протидії рейдерству відбувся мітинг на захист ринку "Столичний". Учасники акції закликали Мін'юст не порушувати закон і не передавати ринок в руки Іванющенка і його людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН