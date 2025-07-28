Мережа IRIS² складатиметься з близько 280 супутників.

Україна, Норвегія та Велика Британія можуть приєднатися до нової мережі супутникового зв'язку Європейського Союзу IRIS². Вона може стати альтернативою мережі Starlink. Про це розповів комісар ЄС з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, пише Euractiv.

За його словами, Норвегія вже веде переговори з Європейською Комісією про приєднання до IRIS², але не Україна і Велика Британія. Проте Кубілюс заявив, що не проти того, щоб ці країни також приєдналися до європейської мережі.

Єврокомісар зазначив, що Велика Британія має значні досягнення в космічній галузі, а Україна має чималий потенціал, оскільки за часів СРСР вона була ключовим космічним центром.

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У виданні нагадали, що мережу IRIS², яка складатиметься з близько 280 супутників, планують запустити у 2030-х роках. Вартість реалізації проєкту становитиме 10,6 млрд євро.

Маск наказував відключити Starlink Україні у 2022 році

Раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що восени 2022 року мільярдер і гендиректор SpaceX Ілон Маск наказував обмежити роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні. Тоді Сили оборони України проводили контрнаступ з метою відвоювання захоплених Росією територій.

За словами джерел, Маск у 2022 році віддав наказ старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX про обмеження доступу до супутникового зв'язку Starlink у деяких регіонах України. Тоді було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink.

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