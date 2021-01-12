Сьогодні суд долучив до справи Шеремета ще 11 томів матеріалів.

Фігурант у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко приніс на чергове засідання суду свої зуби.

Про це повідомляє Суспільне.

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У коментарі журналістам чоловік поскаржився на стан здоров’я в умовах тримання під вартою. Антоненко уточнив, що приніс докази у залу суду.

«В мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього замало, потрібні нормальні умови», – заявив він.

Як писав УНІАН, сьогодні суд долучив до справи Шеремета ще 11 томів матеріалів. Сторона захисту заявила, що деякі з цих томів їм відкрили для ознайомлення у неналежні строки.

Суд ухвалив рішення долучити відповідні матеріали провадження та оголосив перерву у засіданні через те, що представник потерпілих Оксана Мельник лише долучилася до розгляду справи та потребує часу на ознайомлення з матеріалами провадження.

На наступному судовому засіданні о 14:00 19 січня суд перейде до дослідження долучених матеріалів.

Що відомо про справу

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: УНІАН