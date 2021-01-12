У засіданні суду з розгляду кримінального провадження про вбивство влітку 2016 року у центрі Києва журналіста Павла Шеремета оголошено перерву до 19 січня.

Шевченківський райсуд Києва долучив до справи про вбивства журналіста Павла Шеремета ще 11 томів.

Читайте такожСправа Шеремета: суд відвів від участі у провадженні одного з представників потерпілихЯк передає кореспондент УНІАН, під час засідання прокурор клопотав про долучення другої частини матеріалів кримінального провадження в 11 томах.

Сторона захисту заявила, що деякі з цих томів їм відкрили для ознайомленні у неналежні строки.

Зокрема, адвокат Станіслав Кулик повідомив, що у цих матеріалах міститься важлива інформація щодо порушення права на захист обвинувачених. За його словами, адвокати не заперечують проти долучення цих документів, однак пізніше пропонуватимуть визнати їх недопустимими.

Суд ухвалив рішення долучити відповідні матеріали провадження та оголосив перерву у засіданні через те, що представник потерпілих Оксана Мельник лише долучилася до розгляду справи та потребує часу на ознайомлення з матеріалами провадження.

На наступному судовому засіданні о 14:00 19 січня суд перейде до дослідження долучених матеріалів.

Вбивство Шеремета: деталі

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи