В 'Армія+' з’явився новий статус для військових після СЗЧ

Термін дії статусу залежить від того, до якої частини прямує служити особа.

Для військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), в застосунку "Армія+" запровадили спеціальний статус. Як повідомляє АрміяInform, після погодження звіту в Армія ID автоматично з'являється біла стрічка зі статусом "У дорозі" .

Зазначається, що такий статус означає, що військовий добровільно повертається на службу, рапорт погоджено, а також що його очікують у визначеній частині.

Термін дії статусу залежить від того, до якої частини належить особа. Якщо це Збройні сили України та Державна спеціальна служба транспорту, то є 5 діб на прибуття, Національна гвардія України – 48 годин після наказу, через рекрутинговий центр – паперовий припис (також 5 діб).

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У випадку, якщо військового під час повернення із СЗЧ зупинили в дорозі для перевірки документів, то він має показати "білу стрічку" в Армія ID + рапорт в "Армія+" або пред'явити паперовий припис.

Повернення із СЗЧ за новою процедурою

Як повідомляв УНІАН, військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину, зможуть повернутися до 20 вересня за новою процедурою.

Найпростіший шлях повернення - через застосунок "Армія+". Зокрема, там можна: обрати новий підрозділ з переліку; вказати бажаний напрям служби та досвід; отримати супровід до зарахування в нову частину.

У Міноборони зазначили, що наразі послуга доступна для військових ЗСУ та Державної спецслужби транспорту. Для військових Національної гвардії можливість подати рапорт в "Армія+" запрацює найближчим часом.

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