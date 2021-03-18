Стан здоров’я українських моряків задовільний.

10 врятованих українських моряків із затонулого у Чорному морі біля узбережжя Румунії судна повернулися в Україну.

Про це повідомляє Посольство України в Румунії.

"Сьогодні, 18 березня 2021 року, українські моряки-члени екіпажу судна Volgo Balt 179 у супроводі співробітників Посольства України в Румунії прибули на пункт перетину кордону Рені (Україна)", - йдеться в повідомленні.

Після оформлення в’їзду на територію країни українські громадяни мають поїхати до Одеси, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна Volgo Balt 179.

"Стан здоров’я всіх десятьох врятованих українських моряків задовільний", - зазначили в посольстві.

Стверджується, що під час перебування на території Румунії члени екіпажу затонулого судна були забезпечені усім необхідним та пройшли відповідні лікувально-профілактичні процедури задля організації безпечного транспортування на батьківщину.

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Автор: Віталій Саєнко