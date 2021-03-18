10 врятованих українських моряків із затонулого у Чорному морі біля узбережжя Румунії судна повернулися в Україну.
Про це повідомляє Посольство України в Румунії.
"Сьогодні, 18 березня 2021 року, українські моряки-члени екіпажу судна Volgo Balt 179 у супроводі співробітників Посольства України в Румунії прибули на пункт перетину кордону Рені (Україна)", - йдеться в повідомленні.
Після оформлення в’їзду на територію країни українські громадяни мають поїхати до Одеси, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна Volgo Balt 179.
"Стан здоров’я всіх десятьох врятованих українських моряків задовільний", - зазначили в посольстві.
Стверджується, що під час перебування на території Румунії члени екіпажу затонулого судна були забезпечені усім необхідним та пройшли відповідні лікувально-профілактичні процедури задля організації безпечного транспортування на батьківщину.
Аварія судна з українцями: що відомо
- 11 березня в Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українцями. Двоє загинули, пошуки ще одного моряка тривали.
- 10 людей вдалося врятувати та доправити до Констанци.
- У Державній службі морського та річкового транспорту України розкрили їх імена.
- У мережі з'явилося відео з місця аварії.
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