Незатінене, освітлене сонцем місце називають "осонням" або "пригрівом".

Мовознавець та найвідоміший вчитель України Олександр Авраменко пропонує поповнити словниковий запас сезонними словами про літо. З ними ця пора року здається ще прекраснішою та яскравішою, заявив він в ефірі "Сніданку з 1+1".

Вчитель вирішив збагатити словник українців лексикою, що пов'язана з літом, сонцем і вітром. "От часто запитують: "Який український відповідник російського слова "солнцепек"?", - каже Авраменко.

Він відповів: незатінене, освітлене сонцем місце називають "осонням" або "пригрівом". А ось коли потрапляємо на осоння, то так хочеться легкого й приємного вітерця.

"Українці і для нього (легкого й приємного вітру, - УНІАН) придумали слово, воно приємне і поетичне - "легіт", наголос на першому складі", - розповів вчитель й процитував Михайла Коцюбинського: "Сонце грає промінням, весняний легіт жене по небесній блакиті, як пух, легенькі білі хмаринки".

"У нагоді" чи "у пригоді" - як правильно?

Бути в нагоді чи в пригоді? Через схожість висловів ці словосполучення часом плутають. Але є простий спосіб це виправити, розповідав Олександр Авраменко. За його словами, помилки у цих висловах припускається дуже багато людей, понад 90%. Тож у вас є можливість перевірити, а чи не помиляєтесь ви.

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