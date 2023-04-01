Жінка обурилась утриманням попів УПЦ МП у храмах лаври.

Невідома бабуся стала справжнім обличчям подій останніх днів довкола виселення УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври. У коментарі журналістам вона, не соромлячись натовпу попів і прихожан, гостро відповіла все, що думає про перебування московських попів у головній святині країни.

У жінки запитали, чи підтримує вона виселення УПЦ МП, та відреагувала з емоціями. "Дуже! Треба було ще тридцять років назад це зробити!" - сказала вона, нагадавши, що зараз в Україні від рук росіян гинуть хлопці.

Далі вона додала: "Щоб ці к*цапи повиз*ихали! Скільки наших дітей повбивали?! Вони тут моляться, а там нам бажають, щоб ми под*хли, так?!".

Відео дня

Жінка обурилась утриманням попів УПЦ МП у храмах лаври. "Триста людей живуть за наш рахунок! Ну це капець. Мені сімдесят років, і я маю пахати, а ці т*рі живуть тут... Понабудовували собі, господарі б*ять", - не стримала емоцій пенсіонерка.

Виселення УПЦ МП з лаври - що відомо

Усупереч розірванню договору про оренду приміщень лаври з адміністрацією заповідника монахи УПЦ МП залишаються на території головної святині.

Останні кілька днів попи підбурювали паству до заворушень, залучаючи людей до блокування роботи комісії Мінкульту, що має обстежити усе держмайно, яким користувалась УПЦ МП.

Договір було укладено ще за часів Януковича і дозволяв московським попам безкоштовно користуватися найбільшими храмами лаври. Однак після виявлених порушень у користуванні майном договір з МП було розірвано.

1 квітня екс-настоятелю Києво-Печерської лаври вручили підозру за статтями про розпалювання релігійної ворожнечі та виправданні російської агресії. Прикметно, що за Павла вже заступилась РПЦ.

Вас також можуть зацікавити новини: