Чоловіка виявили комунальники.

У Києві безхатько облаштував собі житло прямо у центрі столиці - в опорі скляного мосту на Володимирській гірці.

Про це повідомили у Муніципальній варті Києва на сторінці у Facebook.

Чоловіка виявили комунальники. Міст від дій тимчасового мешканця не постраждав.

"Своє житло в самому центрі. Громадянин облаштував собі кімнатку в опорі скляного моста на Володимирській гірці. Його виявили співробітники Муніципальної охорони. Оскільки комунальна власність не мала пошкоджень, муніципали провели невідомого за межі парку", – йдеться в повідомленні.

У коментарях до допису користувачі обурилися, чому працівники охорони не допомогли чоловікові знайти собі житло. Але у відповідь у Муніципальній варті запевнили, що дали безхатьку контакти притулку.

Нагадаємо, пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз, також відомий як "міст Кличка", було відкрито 25 травня 2019 року. Це металевий балковий міст довжиною 216 метрів, збудований у центральній частині Києва, який з'єднує Арку дружби народів та парк Володимирська гірка. Раніше він неодноразово страждав від дій вандалів.

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Автор: Вікторія Гордієнко