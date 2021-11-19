Особу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України". Йому повідомили про підозру.

У вбивстві киянина, частини тіла якого виявили у сміттєвому контейнері у Печерському районі столиці, підозрюють 32-річного мешканця іншої області. Зловмисник вчинив злочин у квартирі своєї жертви.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Київській області.

За даними поліції, між гостем й господарем оселі під час розпивання спиртного спалахнув конфлікт, у результаті якого зловмисник позбавив життя 42-річного "друга по чарці".

Ще близько доби порушник проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутись тіла.

Читайте такожШукав їжу, а знайшов відрізані ноги: спливли моторошні подробиці звірячого вбивства у Києві (фото, відео)Для цього він придбав ручну пилу по металу та у ванній кімнаті розчленував тіло, і за кілька разів виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку.

Особу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України". Йому повідомили про підозру.

Слідчі готують зловмиснику клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що передувало

У Печерському районі Києва у четвер, 18 листопада, у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. Пізніше стало відомо, що на людські ноги натрапив безхатько, який шукав у смітті їжу.

Правоохоронці провели огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Поліція встановила, що до скоєння злочину може бути причетний 32-річний уродженець Горлівки Донецької області.

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Автор: Віолетта Орлова