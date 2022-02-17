Більшість українців підтримує вихід з Мінських угод, якщо РФ визнає "ЛДНР" - опитування

За вихід з Мінських угод за згаданих умов виступає відносна більшість населення, незалежно від регіону проживання та віку.

55% опитаних громадян вважають, що Україна повинна вийти з Мінських угод, якщо Росія визнає так звані "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Водночас 24% виступили проти, 21% – не визначилися з цього приводу.

"За вихід з Мінських угод за згаданих умов виступає відносна більшість населення, незалежно від регіону проживання та віку. Лише в електоральному розрізі помітна різниця в оцінці такого розвитку подій: відносна більшість опитаних виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Наші" або проти виходу з Мінських домовленостей, або ж вагаються у відповіді", - пояснили соціологи.

Опитування проведено 16-17 лютого 2022 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1722 респонденти. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.