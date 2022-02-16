У Раді Федерацій Росії впевнені, що "Київ штовхають до війни".

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що "навіть думка про війну з Україною є дикістю". Вона також зазначила, що Росія начебто зробить зі свого боку все, щоб не допустити силового сценарію.

Про це Матвієнко заявила в інтерв’ю "Парламентській газеті".

Зокрема, очільниця Ради Федерацій у кращих традиціях російської пропаганди заявила, що українці начебто з’єднані з росіянами "тисячами ниток".

"Для нас навіть сама думка про війну – абсолютна дикість. Звичайно, зараз відносини між нашими країнами, м'яко кажучи, переживають не найкращі часи. Проте я вірю, що будь-яку проблему можна врегулювати мирно, дипломатичними засобами, політичним шляхом", - заявила вона.

Ба більше, Матвієнко заявила, що Росію безпідставно звинувачують і підготовці до вторгнення в Україну. На її переконання, США та НАТО начебто "прагнуть втягнути Україну у війну з Росією".

Матвієнко заявила, що військова допомога, яку Україна отримує від партнерів, свідчить про те, що "НАТО розпочало військове освоєння території України".

При цьому вона заявила, що "Росія не кине своїх громадян у біді", якщо Україна почне наступ на Донбасі.

Крім того, Матвієнко заявила, що Росія нібито поважає право України бути незалежною державою.

"Тридцять років тому український народ зробив свій вибір, і ми ставимося до нього з повагою. Йому і лише йому вирішувати, що робити, як жити, яким партіям, політикам довірити долю країни", - зазначила вона.

Агресія РФ проти України та загроза нового вторгнення – довідка УНІАН

Росія у 2014 році захопила Крим, вдерлася на частину Донбасу та підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Країна не визнає себе стороною конфлікту. Влада РФ вирішила взяти на себе роль "посередника" і підписала Мінські угоди для урегулювання конфлікту.

Восени 2021-го російська сторона загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових та техніки. В українській державі та у низці країн Заходу заговорили про те, що РФ може зважитися на вторгнення.

На початку лютого цього року президент України Володимир Зеленський попереджав, що якщо РФ піде на вторгнення в нашу державу, то це буде повномасштабна війна в Європі.

Пізніше – 15 лютого – у Росії заявили про початок відведення військових від українських кордонів, однак в НАТО цю інформацію поки не підтвердили.

У цей же день стало відомо, що Держдума схвалила звернення до Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" незалежними.

Українська сторона попередила, що визнання Росією псевдореспублік означатиме вихід країни з Мінських угод.

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