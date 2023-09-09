Прапор запустили з нагоди дня заснування міста Авдіївка.

Гігантський прапор України, що вранці 9 вересня з'явився в небі над окупованим Донецьком, запустили українські захисники.

Як повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, стяг запустили на честь дня міста Авдіївка. Він полетів у бік окупованого Донецька,

"Сьогодні 245 річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності - запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехвати, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагались його збити. Але над Київським районом Донецька державний прапор вже майорить", – сказав Барабаш.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко показав момент запуску прапора в Авдіївці. За його словами, прапор запустили військові волонтери.

Прапор України над Донецьком

Сьогодні вранці над тимчасово окупованим Донецьком летів велетенський прапор України. Синьо-жовтий прапор запустили на повітряних кульках червоного та чорного кольорів, що повторюють кольори прапору Української повстанської армії.

Український стяг бачили мешканці Калінського району Донецька. За умов сприятливої ранкової погоди прапор повільно розвивався у небі.

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