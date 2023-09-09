Невідомо, хто наважився на цей патріотичний крок в окупованому місті.

Над тимчасово окупованим Донецьком летів велетенський прапор України.

Як повідомляє місцевий паблік "Типовий Донецьк", український стяг бачили мешканці Калінського району Донецька. За умов сприятливої ранкової погоди прапор повільно розвивався у небі.

Синьо-жовтий прапор запустили на повітряних кульках червоного та чорного кольорів, що повторюють кольори прапору Української повстанської армії. Хто стоїть за цією "диверсією" - невідомо.

Ситуація в Донецьку

Останніми тижням в окупованому місті тривожно. Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Донецьку пролунали потужні вибухи. Над містом здійнявся стовп густого диму.

Примітно, що на місці вибуху миттєво зʼявилися російські пропагандисти. Окупанти заявили про атаку нібито з боку України.

28 липня в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали, що пошкоджено будівлю так званого міністерства внутрішніх справ "ДНР". Російські пропагандисти пишуть, що постраждала будівля "міського управління Державтоінспекції".

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