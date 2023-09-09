Над тимчасово окупованим Донецьком летів велетенський прапор України.
Як повідомляє місцевий паблік "Типовий Донецьк", український стяг бачили мешканці Калінського району Донецька. За умов сприятливої ранкової погоди прапор повільно розвивався у небі.
Синьо-жовтий прапор запустили на повітряних кульках червоного та чорного кольорів, що повторюють кольори прапору Української повстанської армії. Хто стоїть за цією "диверсією" - невідомо.
Ситуація в Донецьку
Останніми тижням в окупованому місті тривожно. Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Донецьку пролунали потужні вибухи. Над містом здійнявся стовп густого диму.
Примітно, що на місці вибуху миттєво зʼявилися російські пропагандисти. Окупанти заявили про атаку нібито з боку України.
28 липня в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали, що пошкоджено будівлю так званого міністерства внутрішніх справ "ДНР". Російські пропагандисти пишуть, що постраждала будівля "міського управління Державтоінспекції".