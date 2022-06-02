Зеленський підкреслив, що Росія проводить послідовну злочинну політику депортації українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вивозить українців з окупованих територій, щоб вони забули про Україну й не могли повернутися.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки через війну. Понад 5 мільйонів поїхали за кордон. І абсолютна більшість із них – це жінки з дітьми. Зробимо все для того, щоб вони могли повернутися в Україну, додому", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації українців.

"Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами", - розповів він.

За словами глави держави, українців поселяють, зокрема, у віддалених регіонах.

"Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися. Але маємо знайти відповідь і на цей виклик. А також забезпечити, щоб усі, хто вбивав, катував чи депортував українців, відповів за свої дії", - сказав Зеленський.

Він додав, що невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить Росію.

"Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, Росія незаконно вивезла з України вже понад 238 тисяч дітей.