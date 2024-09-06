Скандальному нардепу закидають державну зраду.

Народному депутату Нестору Шуфричу продовжили строк тримання під вартою до 4 листопада. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора продовжено строк тримання під вартою на 60 діб - до 4 листопада 2024 року народному депутату України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ"", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що він підозрюється у державній зраді та фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України.

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Наразі триває розгляд клопотання щодо продовження строку тримання під вартою колишньому помічнику народного обранця.

Справа Шуфрича

Як повідомляв УНІАН, Нестор Шуфрич отримав підозру у держзраді у вересні 2023 року. Тоді ж його відправили під варту на час слідства. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Зокрема, за версією слідчих, одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

Згодом Служба безпеки України спільно з ОГП та Державним бюро розслідувань оголосили нардепу про ще одну підозру. За даними слідства, він платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї нерухомості на території тимчасово окупованого Криму.

5 вересня 2024 року екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив на своїй сторінці в Telegram про смерть Шуфрича у СІЗО. Згодом він спростував цю інформацію. 6 вересня радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян також заявила, що Шуфрич живий.

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