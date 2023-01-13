Нардеп привітав рішення Ради, яке позбавило мандатів колишніх колег Бойка.

Народний депутат Юрій Бойко раптово відхрестився від колишніх колег з "ОПЗЖ", яких сьогодні Верховна Рада позбавила мандатів.

У відеозверненні до українців Бойко заявив, що рішення про позбавлення мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова є правильним, адже усі вони втекли з України.

"Сьогодні депутатських мандатів позбавили низку нардепів, які поїхали з країни після 24 лютого. В принципі, це правильне рішення, оскільки всі, хто залишився у країні та бореться за те, щоб витримала країна російську агресію, працюють - це дійсно патріоти. А ті, що поїхав, не гідні бути народними депутатами", - заявив Бойко.

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Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, указом президента України Володимира Зеленського чотирьох депутатів забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", яких підозрюють у держзраді, позбавлено українського громадянства. Це Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач і Ренат Кузьмін.

11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що на найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох народних депутатів від заборонених в Україні партій.

Сьогодні ж Рада офіційно закріпила це рішення. Медведчук, Козак, Аксьонов, Деркач та Кузьмін - більше не народні депутати.

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