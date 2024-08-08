Депутат поширював російську пропаганду у соцмережах та співпрацював з колишнім "регіоналом" Володимиром Олійником, який переховується в РФ.

На Закарпатті затримали депутата Чигиринської міської ради (Черкаська обл.) від забороненої партії "ОПЗЖ" під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною. Про це інформує Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Зазначається, що в березні йому було повідомлено про підозру у виправдовуванні воєнних злочинів РФ та запереченні збройної агресії проти України.

"За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля. Серед власного оточення агітатор поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Ділився в листуваннях відеороликами, рілсами і меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО", - йдеться у повідомленні.

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Також встановлено, що він вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від забороненої "Партії регіонів" Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в РФ. У повідомленнях колишньому "регіоналу" депутат надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.

За даними СБУ, перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано. Йому обрано посилений запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Як стало відомо УНІАН з власних джерел, йдеться про депутата Чигиринської міськради Володимира Гончарова.

Колишнього нардепа "регіонала" піймали під час втечі за кордон

У квітні правоохоронці завадили втечі з України Владислава Лук’янова – колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів", який сприяв збройній агресії Росії. Його було затримано поблизу прикордонного пункту пропуску в Одеські області. Звідти 60-річний екс-нардеп намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міської ради Бахмута Донецької області від забороненої "Опозиційної платформи – За життя". Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством, надавши ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам же депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі, сплачуючи податки до бюджету РФ. Також він публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.

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