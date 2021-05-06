Інцидент трапився 2 травня.

Ветеран АТО З Тернопільщини, якого підозрюють у вбивстві одного з нападників на його будинок, переживає за своє життя та за свою матір.

Читайте такожЩодо нападників на будинок ветерана АТО на Тернопільщині завели ще одну справуПро це йдеться у сюжеті ТСН.

«Їх було багато, тому я боюсь за своє життя, за свою маму…Один наніс удар, я впав... Потім вони мене хотіли добивати, я просто встиг ще взяти ніж, і один накинувся на мене…», - розповів хлопець.

Наразі, як передає Радіо Свобода, адвокат АТОвця подав апеляційну скаргу на обраний йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Напад на будинок АТОвця: передісторія

2 травня на Тернопільщині, у селі Глещава, учасник АТО смертельно поранив ножем одного з декількох нападників на його будинок.

На момент хуліганства в будинку разом з ним була мама. Коли почалася штовханина, юнак вдарив ножем одного з нападників. Потерпілий, відбігши 300 метрів, помер від втрати крові, повідомляли в поліції.

Підозрюваний зізнався у скоєному. На момент бійки, за даними Купчака, він був тверезий.

Юнаку оголосили підозру за статтею 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Автор: Катерина Шварц