Із знайдених у місті 403 тіл проведена ідентифікація 167.

У місті Буча біля церкви святого апостола Андрія Первозванного з братської могили, де лежать вбиті російськими окупантами, уже піднято 73 тіла.

Про це в коментарі агентству УНІАН сказав мер міста Анатолій Федорук.

Він також повідомив, що із знайдених у місті 403 тіл "проведена ідентифікація 167, з'ясували, що це за люди, де вони жили, де працювали". За його словами, зараз іде процес впізнання рідними, знайомими, близькими.

Федорук зазначив, що на сьогодні люди, які переймаються долею своїх рідних, повертаються до міст.

Сьогодні біля цього храму, де продовжують підіймати тіла вбитих російськими окупантами цивільних українців, були керівники парламентів України, Польщі та Чехії.

Зокрема, голова парламенту Польщі Томас Гродзький сказав журналістам, що після відвідання сьогодні Бородянки, Бучі та Ірпеня вони відчувають потрясіння. Він сказав, що сам за спеціальністю лікар, але коли відвідав Бучу, то навіть його вразив важкий запах мертвих тіл, що розкладаються.

"Це є Голгофа 21 століття. Як хтось може казати, що це є якась інсценізація, то нехай вони сюди приїжджають і нехай вони це побачать. Це є акт знищення варварами мирного населення, зокрема, жінок і дітей", - наголосив Гродзький.

В той же він час висловив захоплення мужністю народу України в боротьбі з агресором.

Різанина в Бучі

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Російський вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

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