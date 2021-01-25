Цього року, до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру, планується зведення синагоги та відкриття експозиційної зони.

Міжнародна група авторів представила художню концепцію Меморіалу Голокосту "Бабин Яр". Цього року, до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру, планується зведення синагоги та відкриття експозиційної зони. Автором синагоги виступив всесвітньо відомий архітектор Мануель Герц, який спроектував унікальну синагогу в Майнці.

Визнані у світі та Україні архітектори, історики, музейні куратори, художники, дослідники Голокосту представила комплексну художню концепцію меморіалізації всієї території Бабиного Яру. Зазначається, що під час презентації наглядовій раді сайт і сервери Меморіального центру зазнали хакерської атаки, через що довелося тимчасово закрити онлайн-архів.

"Трагедія Голокосту, зокрема трагедія Бабиного Яру, трапилася 80 років тому. Сьогодні йде покоління останніх свідків трагедії. Зовсім скоро зникне прямий зв'язок часу, майбутнє покоління втратить можливість зрозуміти, пізнати, а найголовніше відчути, що ж сталося 80 років тому. Наше завдання - перетворити це з абстракції на щось живе, щось, що емоційно впливає, на те, що здатне викликати співчуття, почуття любові до ближнього, почуття сорому за людство, яке допустило це, почуття ніжності і болю втрати цілого світу. Наша мета - створити такий простір, який зробить історію Бабиного Яру близькою, актуальною для будь – якої людини, незалежно від нації, статі, віку та релігії", - коментує Ілля Хржановський, художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Згідно з концепцією, майбутній Меморіальний комплекс включатиме:

* Музей трагедії Бабиного Яру 1941-1943;

* Музей Голокосту в Україні та Східній Європі;

* Музей історії забуття трагедії Бабиного Яру;

* Музей історії місця та Куренівської трагедії;

* Інсталяцію, присвячену жертвам трагедії;

* Простір для молитви, до складу якого увійдуть синагога, церква, мечеть і неконфесійний простір;

* Освітній та науковий центр, дискусійний майданчик;

* Медіатека, бібліотека, архів і колекції;

* Освітньо-ігровий простір для дітей;

* Центр реабілітації наслідків психологічної травми.

Детальніше з концепцією і складом її авторів можна ознайомитися тут.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" - некомерційна освітня організація, покликана гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.

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Автор: УНІАН