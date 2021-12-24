Він має сплатити штраф у розмірі 100% вартості товарів.

У аеропорту "Бориспіль" митники затримали чоловіка, який примотав до тіла шість "iPhone-13 Pro Max" вартістю близько 200 тисяч гривень.

Про це повідомляють у Державній митній службі України.

Чоловіка виявили під час перевірки авіапасажирів, які поверталися з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Українець примотав шість "iPhone-13 Pro Max" разом з упаковками до власного тіла і прикрив їх одягом.

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Згідно з чеками, виявлені телефони коштують близько 200 тисяч гривень, однак ринкова ціна цієї моделі в Україні значно дорожча.

Працівники київської митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 483 Митного кодексу України (приховування від митного контролю). Стаття передбачає сплату штрафу у розмірі 100% вартості товарів та їх конфіскацію.

Раніше повідомлялося, що СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з оптових експортерів вітчизняної продукції до ЄС.

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