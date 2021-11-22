За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження.

За три дні в аеропорту "Бориспіль" виявили 25 COVID-сертифікатів з ознаками підробки.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, з 19 по 21 листопада на території аеропорту 25 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

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"За кожним з фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 17 листопада в Україні було виявлено близько 210 тисяч підробних сертифікатів.

2 листопада Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект №6084, який запроваджує кримінальну відповідальність і штрафи до 170 тис. грн за підробку документів про вакцинацію від COVID-19.

COVID-сертифікат в Україні: що варто знати

Автор: Надя Пришляк